Winston Churchill: Vom Kriegshelden zum Verlierer

Vor 75 Jahren wurde Winston Churchill als britischer Premierminister abgewählt - trotz seiner vielen Verdienste im Kampf gegen Nazideutschland. Warum das Ende des Zweiten Weltkriegs für den großen Staatsmann einen bitteren Beigeschmack hatte.

von Dr. Albert H.V. Kraus

Er passte in keine Schablone, so vielseitig war er: Künstler, Journalist, Schriftsteller, Feldmarschall und Politiker. Mit 25 Jahren saß er im Unterhaus, mit 31 erhielt er das erste Ministeramt. In die Geschichte des 20. Jahrhunderts ist er eingegangen als die Verkörperung des Sieges der Demokratie über die Diktatur: Winston S. Churchill (1874-1965). Als der britische Staatsmann am 24. Januar 1965 starb, war er schon zur Legende geworden.

Churchill kam in Blenheim Castle, dem riesigen Landschloss seiner Familie, der Herzöge von Marlborough, zur Welt ...