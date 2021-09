In Nordrhein-Westfalen ist ein 240 Meter hohes Windrad aus unbekannter Ursache zusammengefallen. Verletzt wurde niemand.

International 4 1

Millionenschaden

Windrad bricht kurz vor Einweihung zusammen

In Nordrhein-Westfalen ist ein 240 Meter hohes Windrad aus unbekannter Ursache zusammengefallen. Verletzt wurde niemand.

(dpa) - Ein fast 240 Meter hohes Windrad ist am Mittwochabend in der Nähe von Haltern am See (Nordrhein-Westfalen) eingestürzt. Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte, brach das Windrad in etwa 20 Metern Höhe komplett ab. Es habe rund zwei Millionen Euro gekostet und sei erst vor einem halben Jahr in Betrieb genommen worden. Den Angaben zufolge meldeten Zeugen den Vorfall. Verletzt wurde niemand.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

4 Foto: Guido Bludau/Foto Bludau/dpa

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Guido Bludau/Foto Bludau/dpa Foto: Guido Bludau/Foto Bludau/dpa Foto: Guido Bludau/Foto Bludau/dpa Foto: Guido Bludau/Foto Bludau/dpa

Um sich Bild des Trümmerfeldes zu verschaffen, habe die Polizei einen Hubschrauber mit Wärmebildkamera und die Feuerwehr Drohnen eingesetzt. Die Gründe für das Auseinanderbrechen waren zunächst nicht bekannt. Gutachter der Betreiberfirma versuchten die Ursache in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken zu klären.



Nach Angaben des Westdeutschen Rundfunk, brach das Windrad nur etwa 20 Meter über dem Boden ab - die Bruchstelle ist auch auf Fotos zu sehen. Die Anlage hätte - pandemiebedingt mit einiger Verzögerung nach Inbetriebnahme vor sechs Monaten - am Donnerstag eingeweiht werden sollen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.