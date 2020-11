Bei dem Terroranschlag in Wien mit insgesamt fünf Toten ist auch ein Luxemburger Student angeschossen worden. Er befindet sich zurzeit in Behandlung im Spital.

Wiener Anschlag: Luxemburger Student unter den Verletzten

Unter den Verletzten des Terroranschlags in Wien vom Montagabend ist auch ein Luxemburger. Nach Informationen von Außenminister Jean Asselborn handelt es sich dabei um einen Studenten, der noch einmal vor dem Lockdown habe ausgehen wollen. Am zentralen Wiener Ruprechtsplatz nicht weit vom Stephansdom entfernt sei er an der linken Schulter angeschossen worden. Er befinde sich zur Behandlung in einem Spital.

« Wir sind erschüttert und tief bestürzt über den Terroranschlag gestern Abend in #Wien. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Familien. Wir stehen solidarisch an der Seite Österreichs in diesen schweren Stunden »

- Jean Asselborn 🇦🇹🇪🇺 — MFA Luxembourg 🇱🇺 (@MFA_Lu) November 3, 2020

„Wir sind in Kontakt mit der Familie“, sagte Asselborn. Auf Twitter zeigte er sich „erschüttert und tief bestürzt über den Terroranschlag“. „Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Familien. Wir stehen solidarisch an der Seite Österreichs in diesen schweren Stunden.“



In Österreich gilt seit Dienstag, 0 Uhr, der zweite Lockdown. Daher sind am Montagabend noch einmal viele Menschen ausgegangen. Kurz nach 20 Uhr feuerte ein schwer bewaffneter Mann wahllos mit einer Langwaffe in Lokale in der Nähe der Synagoge. Insgesamt vier Menschen wurden dabei tödlich verletzt, der Attentäter wurde von der Polizei erschossen. Laut Aussage des österreichischen Innenministers Karl Nehammer habe die Tat einen islamistischen Hintergrund.

