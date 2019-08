In die festgefahrenen Verhandlungen zwischen der Fünf-Sterne-Bewegung und den Sozialdemokraten in Italien scheint wieder Bewegung gekommen zu sein.

Wieder Bewegung bei Regierungsverhandlungen in Italien

In die festgefahrenen Verhandlungen zwischen der Fünf-Sterne-Bewegung und den Sozialdemokraten in Italien scheint wieder Bewegung gekommen zu sein.

(dpa) - Es gibt scheinbar einen Lichtblick in den schwierigen Verhandlungen zur Bildung einer neuen Regierung in Rom. Die Sozialdemokraten (PD) hätten kein Veto gegen Giuseppe Conte als Premierminister eingelegt, sagte der PD-Fraktionschef im Abgeordnetenhaus, Graziano Delrio, am Dienstag nach Angaben der Nachrichtenagenturen Ansa und Adnkronos. Die PD-Spitze kam am Nachmittag zu einer Krisensitzung zusammen.

Die Sterne hatten für den Vormittag geplante Gespräche mit der PD abgesagt und wollten damit durchsetzen, dass der bisherige Regierungschef Conte auch eine mögliche Allianz zwischen Sternen und PD anführt. „Nichts hat Schiffbruch erlitten“, sagte Delrio mit Blick auf angeblich geplatzte Verhandlungen.

Staatspräsident Sergio Mattarella begann am Dienstag die Konsultationen mit allen parlamentarischen Gruppen. Diese sollen am Mittwochabend enden. Danach wird eine Entscheidung erwartet, ob PD und Sterne regieren können oder es eine Neuwahl gibt. Die Koalition aus Sternen und rechter Lega war in der vergangenen Woche zerbrochen.

Schwieriges Treffen am Montag

Bei einem vierstündigen Treffen am Montagabend habe man keinerlei Fortschritte gemacht, erklärten die Sterne. Die Sozialdemokraten würden nur über Posten und nicht über Themen reden. „So kann man nicht arbeiten. Entweder ändern sie (PD) ihre Einstellung oder es wird schwierig“, hieß es in der Mitteilung weiter.

Anders als die Sterne äußerten sich die Sozialdemokraten nach dem Verhandlungsmarathon zunächst positiv. „Eine definitive Entscheidung ist noch nicht gefallen, aber seit gestern Abend sieht es so aus, dass es tatsächlich zu einer gemeinsamen Regierung kommen könnte“, sagte die PD-Senatorin Laura Garavini, Mitglied im Fraktionsvorstand der Partei, dem rbb Inforadio. Parteichef Nicola Zingaretti hatte zuvor gesagt: „Ich bin optimistisch, dass es möglich ist, zu einer Einigung zu kommen.“

Sowohl die Sterne als auch die Sozialdemokraten haben wenig Interesse an einer Neuwahl, da sie in Umfragen weit abgeschlagen hinter Salvinis Lega liegen. Der besteht auf einer Wahl im Herbst, die er in einer Rechtsallianz gewinnen könnte.