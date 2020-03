Wie vorbereitet ist Lateinamerika auf Corona?

Venezuela beantragt einen IWF-Notkredit, die Region macht fast überall dicht aber die Infektionszahlen steigen nur langsam an.

Von LW-Korrespondent Klaus Ehringfeld (Mexiko)

Am Dienstag machte Nicolás Maduro den Gang nach Canossa. Der venezolanische Präsident schrieb einen Brief an den Internationalen Währungsfonds (IWF) und erbat fünf Milliarden Dollar Soforthilfe, um die Auswirkungen der Corona-Pandemie in seinem Land zu mildern.

„Ehrenhafte Organisation“ begann Maduro sein Schreiben an den IWF, den er viele Jahre als „Handlanger des Imperialismus“ geißelte ...