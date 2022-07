Erneut kam es in den USA zu einer Schießerei – diesmal am Unabhängigkeitstag des Landes. Wie stehen Sie zum Thema Waffenregeln in den USA?

Frage des Tages

Wie stehen Sie zum Thema Waffen in den USA?

Erneut kam es in den USA zu einer Schießerei – diesmal am Unabhängigkeitstag des Landes. Wie stehen Sie zum Thema Waffenregeln in den USA?





