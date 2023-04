Wie stehen Sie zum Atomausstieg in Deutschland?

Jahresbilanz der Atomzentrale Cattenom Kein Ende der Laufzeit in Sicht

31,2 Milliarden Kilowattstunden Strom wurden 2016 in der Atomzentrale in Cattenom produziert. Der Betreiber EDF investiert zurzeit enorme Summen in die Laufzeitverlängerung des Kraftwerkes.