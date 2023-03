Nach einem Monat ohne Regen sitzt die Regierung bereits an einem Wassersparplan. Vor allem ein Sektor wehrt sich jedoch.

Frankreich

Wie sich Frankreich für die nächste Jahrhundertdürre rüstet

Nach einem Monat ohne Regen sitzt die Regierung bereits an einem Wassersparplan. Vor allem ein Sektor wehrt sich jedoch.

Von Christine Longin (Paris)

Hügelige Landschaften, pastellfarbene Häuser, hohe Zypressen: Wer träumt nicht von einem Ferienhaus in der Provence? Doch die Zeiten des unbegrenzten Baubooms sind in der südfranzösischen Region seit der Rekorddürre des vergangenen Jahres vorbei. Neun Ortschaften im Pays de Fayence, einem besonders malerischen Flecken der Provence, sprachen für die nächsten fünf Jahre ein Bauverbot aus. Sie sehen sich nicht in der Lage, die Wasserversorgung der neuen Häuser zu gewährleisten.

Denn zu den Neubauten, die meist Urlaubern gehören, kommen in der Regel noch die Swimmingpools. Allein die Ortschaft Callian mit 4.000 Einwohnern zählt 1.000 solcher privaten Schwimmbecken. „Diese Art zu leben beruht auf Überfluss und unerschöpflichem Wasser“, warnt Bürgermeister François Cavallier in der Zeitung „Libération“. Davon kann in seiner Region keine Rede mehr sein. Seillans, der Nachbarort von Callian, musste wie hunderte andere Gemeinden im Sommer mit Tankwagen versorgt werden, weil das Grundwasser aufgebraucht war. Und dieses Jahr beginnt die Dürre sogar noch früher: In 80 Gemeinden des Departements Var, zu dem Callian und seine Nachbarorte gehören, wurde bereits im Februar der Alarmzustand ausgerufen.

Diese Art zu leben beruht auf Überfluss und unerschöpflichem Wasser. François Cavallier, Bürgermeister von Callian

Das Wasserproblem ist zwar im heißen und trockenen Süden Frankreichs besonders groß, es ist aber auch im Rest des Landes zu spüren. Nachdem es einen Monat lang überhaupt nicht geregnet hat, spricht Umweltminister Christophe Béchu bereits vom trockensten Winter seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1959: „Kein einziges Departement befindet sich im gewöhnlichen Normbereich.“ In der Region Auvergne-Rhône-Alpes und in der Mittelmeerregion, wo Flüsse und Seen schon jetzt kaum noch Wasser haben, sind die Böden so trocken wie sonst Ende Mai. In sechs Départements gelten deshalb bereits wieder Beschränkungen: Das Bewässern der Rasen, das Befüllen von Pools und das Autowaschen sind verboten.

Nur ein Prozent des Abwassers wird wieder aufbereitet

Alle Zeichen deuten schon jetzt darauf hin, dass der nächste Sommer noch dramatischer wird als der Dürresommer 2022, den Regierungschefin Elisabeth Borne als „historisch“ bezeichnete. 700 Gemeinden litten laut Béchu damals unter Trinkwassermangel; 500 von ihnen mussten mit Tanklastern oder Wasserkanistern versorgt werden. Anderen wurde das Wasser in der Nacht oder vorübergehend auch am Tag abgestellt. „Wenn man nicht 1.500 oder 2.000 Kommunen mit Schwierigkeiten haben will, muss man rationieren“, fordert Béchu in einem Radiointerview. Frankreich werde zwischen 15 und 40 Prozent seiner Wasserreserven verlieren, sagt der Minister voraus. Klimaforscherinnen und -forscher warnen bereits seit langem, dass Dürreperioden durch die Erderwärmung häufiger werden und länger dauern.

5 Der Canal de Provence in der Nähe von Brignoles, Südostfrankreich, am 21. Februar 2023. Foto: AFP

um weitere Bilder zu sehen. Der Canal de Provence in der Nähe von Brignoles, Südostfrankreich, am 21. Februar 2023. Foto: AFP Das trockene Bett des Montbel-Sees im Südwesten Frankreichs am 21. Februar 2023. Foto: AFP Das völlig ausgetrocknete Flussbett des Issole-Flusses in Flassans-sur-Issole. Foto: AFP Der Montbel-Sees im Südwesten Frankreichs am 21. Februar 2023. Foto: AFP Dieses Foto zeigt das völlig ausgetrocknete Flussbett des Issole-Flusses in Flassans-sur-Issole, Südostfrankreich, am 21. Februar 2023. Foto: AFP

Die Regierung will sich darauf vorbereiten. „Wir werden wie letzten Sommer mit Problemen des Mangels konfrontiert sein: statt unter Zwang im letzten Moment zu organisieren, müssen wir das alles planen“, forderte Präsident Emmanuel Macron kürlich auf der Landwirtschaftsmesse. Für die zweite Märzhäfte ist deshalb ein „Wasserplan“ mit rund 50 Maßnahmen angekündigt.

Wenn man nicht 1.500 oder 2.000 Kommunen mit Schwierigkeiten haben will, muss man rationieren. Christophe Béchu, Umweltminister

Vorgesehen ist beispielsweise, Abwasser stärker zu nutzen. In Frankreich wird laut Umweltministerium derzeit nur rund ein Prozent des Abwassers wieder aufbereitet. In Italien sind es rund 15, in Spanien gut 20 und in Israel sogar rund 90 Prozent. Außerdem soll verhindert werden, dass Wasser durch alte, undichte Leitungen versickert. Eine spezielle App, wie sie bereits für den Strom existiert, soll jedem Franzosen und jeder Französin den persönlichen Wasserkonsum zeigen.

Um drastische Entscheidungen drückt man sich herum

Die Maßnahmen dürften allerdings nur wirken wie der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Denn um drastischere Entscheidungen drückt sich die Regierung bisher herum. So stellt sich nach dem Baustopp der neun Gemeinden in der Provence die Frage, ob nicht auch anderswo der Neubau eingeschränkt werden muss, um die knappen Wasserressourcen zu schützen. Der Abgeordnete der Mitte-Rechts-Partei UDI, Christophe Naegelen, brachte im vergangenen Jahr einen entsprechenden Gesetzentwurf ein. Darin fordert er, dass Gemeinden generell Neubauten verbieten sollen, „wenn sie ein Risiko für das Gleichgewicht der Wasserressourcen der Kommune und ihre Umwelt darstellen.“

Doch selbst wenn es zu einem solchen Baustopp kommen sollte, ist das Wasserproblem Frankreichs damit nicht gelöst. Privathaushalte machen nämlich nur 24 Prozent des Wasserverbrauchs aus. 48 Prozent des Wassers nutzt die Landwirtschaft, die dieses Jahr bisher nicht von Einschränkungen betroffen ist. „Man betreibt keine Landwirtschaft ohne Wasser“, rechtfertigt Landwirtschaftsminister Marc Fesneau die Entscheidung. Aber Umweltschützerinnen und -schützer fordern seit langem, klimaresistentere Sorten anzubauen und Bewässerungsmodelle zu überdenken. Fesneau hält dagegen an den umstrittenen großen Wasserbecken fest, die dem Boden das ohnehin schon knappe Grundwasser entziehen, um es im Sommer zur Bewässerung zu nutzen.

Auch der Energieversorgung macht die Dürre zu schaffen. Frankreichs Strom stammt nämlich zu rund 70 Prozent aus den 56 Atomreaktoren des Landes. Diese brauchen Kühlwasser, das zum Teil aus den Flüssen stammt, an denen sie liegen. Wenn die Pegelstände in Rhône oder Garonne aber zu niedrig sind oder das Wasser zu warm ist, müssen die Atomanlagen ihre Produktion drosseln. Im letzten Sommer war das in mehreren Reaktoren der Fall und für dieses Jahr sieht es nicht besser aus.

