Am Dienstag enden die von Russland in den besetzten ukrainischen Gebieten veranstalteten Scheinreferenden - auch in Cherson.

International 4 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Scheinreferenden in besetzten Gebieten

Wie Putin sich Teile der Ukraine einverleiben möchte

Am Dienstag enden die von Russland in den besetzten ukrainischen Gebieten veranstalteten Scheinreferenden - auch in Cherson.