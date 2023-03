Wie Putin auf den internationalen Haftbefehl reagiert

Putin mit nacktem Oberkörper, Putin mit Hündchen, Putin als Macher mit Schlips und Kragen: Der Kremlchef gibt sich gerne jung und dynamisch. Nun ist er 65 geworden. Während andere in diesem Alter langsam an die Rente denken, rechnet in Russland niemand mit seinem Rückzug. Im Gegenteil. Stefan Scholl, Russland-Korespondent des "Luxemburger Wort", beschreibt den Übervater auf dem Präsidentenstuhl.