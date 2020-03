Die EU im Corona-Modus: Verhandlungen unter Regierungschefs werden nunmehr per Telekonferenz geführt. Geht es so vielleicht besser? Oder was sind die Nachteile?

Wie lange lässt sich die EU per Videokonferenz regieren?

Für Marc Angel, LSAP Abgeordneter im Europa-Parlament, war es anfangs hart. Wegen der Covid-19-Pandemie war die Plenarsitzung Anfang März in Straßburg abgesagt – die Abgeordneten tagten dann nur sehr kurz in Brüssel. Dann folgte „Schockstarre“, so der EU-Parlamentarier: Die Ausgangssperren lähmten die europäische Volksvertretung zunächst. Doch allmählich finden sich Wege, um die Arbeit wieder aufzunehmen ...