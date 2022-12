Das Genozid-Forum diskutiert über die Hintergründe der systematischen Diffamierung ethnischer Minderheiten und mögliche Wege zur Prävention.

Genozid-Forum

Wie Hasskampagnen den Boden für Gräueltaten bereiten

Von Patrick Hein (Jerewan)

Vor zwei Wochen fand das vierte internationale Genozid-Forum in Armeniens Hauptstadt Jerewan statt. An der Veranstaltung nahmen rund 30 hochkarätige Experten und Diplomaten teil, darunter die Kenianerin Alice Wairimu Nderitu, die 2020 von UN-Generalsekretär António Guterres zur Sonderbeauftragten zur Verhütung von Völkermorden ernannt wurde und die ehemalige Richterin des Internationalen Strafgerichtshofs, die Argentinierin Dr. Fernández de Gurmendi, die derzeit Vorsitzende des internationalen Netzwerks gegen Gräueltaten ist (Global Action against Mass Atrocity Crimes, kurz GAAMAC) ist.

Auf Initiative der Schweiz entstand 2013 die GAAMAC. Darin sind neben Staaten auch Organisationen der Zivilgesellschaft vertreten. Denn für die Prävention von Gräueltaten ist es unabdingbar, dass nicht nur Staaten, sondern alle Gesellschaftsgruppen einbezogen sind. Um Staaten beim Aufbau geeigneter Strukturen zu unterstützen, betreibt GAAMAC eine Plattform für Dialog, Wissensaustausch und wegweisende Praktiken.

Der armenische Premierminister Nikol Paschinjan warnt davor, dass seine Landsleute dauerhaft aus der Region Berg-Karabach vertrieben werden. Foto: Patrick Hein

Das Jerewaner Forum widmet sich seit 2015 jedes Jahr einem speziellen Thema. Dieses Jahr stand unter dem Motto der Nutzung von neuen Technologien zur Prävention von Genoziden. Insbesondere auf sozialen Plattformen nehmen immer mehr Menschen beleidigende und diffamierende Kommentare wahr. Demokratische Staaten versuchen der Hassrede mit dem Strafrecht Herr zu werden, ohne sich des Verdachts der Zensur aussetzen zu wollen. Viele undemokratische Staaten machen sich selbst der Hassrede schuldig, indem sie sogenannte „troll“ oder „fake accounts“ betreiben, um anonym und unentdeckt gegen ethnische Minderheiten zu hetzen.

Ein Beispiel ist die sogenannte „50 Cent Armee“ in China, die Hasskommentare gegen Muslime in Xinjiang verbreitet. Ein anderes Beispiel sind die Facebook-Konten der Junta in Myanmar, die gegen Rohingya mobilisieren. Aber auch Staaten wie Ungarn oder die Türkei schüchtern Kritiker ein, indem sie Kommentare, die sich gegen die ungarische Nation oder gegen die nationale Identität der Türkei richten, als Hasskommentare einstufen.

Die Teilnehmer an der Konferenz diskutierten außerdem, inwiefern Künstliche Intelligenz (KI) Hasskommentare auch in ihren Nuancen erkennen und automatisch löschen kann. An der Konferenz nahm auch der CEO von der Firma Trollrensics teil, die sich darauf spezialisiert hat, Troll-Armeen zu entlarven und zu analysieren.

Im Zeichen eines vergessenen Konflikts

In seiner Grußbotschaft machte Premierminister Nikol Paschinjan auf die anhaltenden Spannungen in der Region Berg-Karabach, die seit Jahrtausenden mehrheitlich von ethnischen Armeniern bewohnt wird, aber seit 1921 durch Beschluss Stalins zu Aserbaidschan gehört, aufmerksam. In einem 44 Tage dauernden blutigen Krieg mit 7.000 Toten auf beiden Seiten eroberte Aserbaidschan 2020 von Armenien besetzte Gebiete außerhalb Berg-Karabachs zurück. Im September 2022 griff das von der Türkei militärisch unterstützte Aserbaidschan dann erneut an und besetzte Teile des armenischen Territoriums.

Paschinjan wies darauf hin, dass die akute Gefahr bestehe, dass die Armenier aus Berg-Karabach vertrieben würden. Dies bezeichnet man als ethnische Säuberung oder das Entfernen einer ethnischen oder religiösen Gruppe aus einem bestimmten Territorium. In der Hadrut-Region von Berg-Karabach, die von Aserbaidschan 2020 erobert worden war, würde heute zum Beispiel kein einziger Armenier mehr leben. Mit der physischen Vertreibung der Armenier gehe der Verlust ihrer Identität einher, so Paschinjan, da Aserbaidschan kulturelle und religiöse Stätten zerstört.

In den letzten Tagen hat sich die Situation dramatisch verschlechtert für die etwa 120.000 isolierten Menschen in Berg-Karabach: Aserbaidschan blockiert seit Tagen den Latschin-Korridor, die einzige von russischen Soldaten abgesicherte Straßenverbindung zwischen Berg-Karabach und Armenien. Die Armenier sind daher von der Versorgung abgeschnitten, vor allem der Gasversorgung und der Lieferung von Nahrungsmitteln und Medikamenten. Im Schatten des Ukraine-Kriegs und angesichts der Schwäche der Schutzmacht Russland versucht Aserbaidschan den Status quo zu seinen Gunsten und unter Missachtung eines Abkommens vom November 2020 zu verändern.

