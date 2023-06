Luxemburgs Nachbarland wird bis 2030 Hunderte Millionen Euro für sein Militär ausgeben - doch dabei macht es einen entscheidenden Fehler.

Trotz Milliarden fürs Militär

Wie Frankreich seine eigene Verteidigungsfähigkeit schwächt

Von Christine Longin (Paris)

In der französischen Nationalversammlung geht es in der Regel hart zu. Seit das Regierungslager im vergangenen Jahr bei den Wahlen die absolute Mehrheit verlor, passiert kaum noch ein Gesetzentwurf die erste Parlamentskammer.

Doch diese Woche gab es eine deutliche Mehrheit für ein Projekt, das parteiübergreifend begrüßt wird: Mit 408 zu 87 Stimmen wurde der Verteidigungshaushalt in erster Lesung verabschiedet. Lediglich die am linken Rand angesiedelte La France insoumise und die Kommunisten verweigerten ihre Unterstützung.

Nach außen hin sieht das Rekord-Budget beeindruckend aus: 413 Milliarden Euro will das hoch verschuldete Frankreich bis 2030 für die Modernisierung der Armee ausgeben - 40 Prozent mehr als im Verteidigungshaushalt für die Jahre 2019 bis 2025. Das NATO-Ziel, zwei Prozent in die Verteidigung zu stecken, soll bis 2027 erreicht werden.

Viel Geld, jedoch nicht mehr Ausrüstung

„Dieses Budget erlaubt es Frankreich, eine Weltmacht zu bleiben“, tönte Verteidigungsminister Sébastien Lecornu bei der Vorstellung seines Etats. Doch Experten wie Elie Tenenbaum vom Institut für internationale Beziehungen (IFRI) sehen keine Verbesserung für die Ausstattung der Armee. „Es wird keinen Panzer, kein Flugzeug, keine Fregatte mehr geben“, kritisiert Tenenbaum in der Zeitung „Le Monde“.

Grund ist das Gießkannenprinzip, das die Regierung verfolgt. Statt sich auf die Kampfbereitschaft zu konzentrieren, wird das Geld breitflächig über die ganze Armee verteilt: von der nuklearen Abschreckung bis zum Weltraum. Allein für die Modernisierung der französischen Atomstreitmacht, nach dem Brexit die einzige in der EU, gehen knapp 15 Prozent des Wehretats drauf.

Die französische Armee will den USA nacheifern und möglichst breit aufgestellt sein - zu Lasten ihrer Kampfbereitschaft.

Die Cyber-Abwehr und die Verteidigung des Weltalls verschlingen ebenfalls große Summen. Da außerdem mehr als zehn Prozent des Budgets von der Inflation aufgefressen werden, bleibt für eine Aufstockung des Waffenbestands kaum noch etwas übrig.

Lektionen aus dem Ukraine-Krieg nicht gelernt

Frankreich habe die Lektionen aus dem Ukraine-Krieg nicht gelernt, kritisiert der IFRI-Experte Léo Péria-Peigné. „Ich fürchte, dass wir mit dem Modell einer Bonsai-Armee weiter machen, die bereits vor dem Krieg unwirksam war“, sagt Péria-Peigné „Le Monde“. Bruno Tertrais vom Thinktank FRS ist gnädiger und würdigt eine „größere Anstrengung“. Es handele sich aber nicht um eine Zeitenwende. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte nach dem russischen Angriff auf die Ukraine von einer Zeitenwende gesprochen und ein 100-Milliarden-Programm für die Bundeswehr angekündigt.

Deutschland und andere Staaten wie Polen setzen seit Kriegsbeginn darauf, vor allem ihre Verteidigungsfähigkeit zu stärken. Die französische Armee will dagegen den USA nacheifern und möglichst breit aufgestellt sein - zulasten ihrer Kampfbereitschaft.

Falls das Land in einen militärischen Konflikt wie in der Ukraine verwickelt werden sollte, könnten die Truppen gerade einmal einen Frontabschnitt von 80 Kilometern halten, schrieb die Zeitung „Opinion“ im vergangenen Herbst. Die Regierung dementierte die Aussage nicht. Sie verweist aber darauf, dass die Ausgangslage in Frankreich anders sei: Das Land liege ganz im Westen Europas und verfüge außerdem über Atomwaffen.

Falls das Land in einen militärischen Konflikt wie in der Ukraine verwickelt werden sollte, könnten die Truppen gerade einmal einen Frontabschnitt von 80 Kilometern halten. Kommentar in der Zeitung „Opinion“

Doch Tenenbaum warnt, dass Frankreich sich mit seiner Verteidigungsstrategie isolieren könnte. Vor allem, weil Präsident Emmanuel Macron deutlich stärker auf Distanz zu den USA geht als die meisten anderen EU-Staaten. Nach einem Besuch in China sagte der Staatschef im April, die Europäer müssten dem Druck widerstehen, zu „Gefolgsleuten der USA“ zu werden.

Europa dürfe sich nicht in Krisen verwickeln lassen, „die nicht unsere sind“, ergänzte er mit Blick auf Taiwan, das China als abtrünnige Provinz betrachtet und das die USA militärisch unterstützen. In Deutschland und den osteuropäischen Ländern lösten solche Äußerungen vor allem Kopfschütteln aus.

