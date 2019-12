Wie es um Hongkongs Wahrheit steht

Bei den anhaltenden Protesten geht es den Demonstranten auch um Hongkongs verfassungsrechtlich garantierte Pressefreiheit, die viele zunehmend unter Druck sehen.

Der Hergang ist auch nach einem Monat noch unklar. Fest steht nur: In der Nacht zum 4. November kam es im Hongkonger Stadtteil Tseung Kwan O in einem Parkhaus zu einen der vielen Konfrontationen zwischen Demonstranten und der Polizei, wie sie seit nunmehr fünf Monaten das Geschehen in der chinesischen Sonderverwaltungszone bestimmen.

Tot eines Aktivisten wirft weiterhin Fragen auf

Aktivisten warfen Gegenstände von den Parkdecks, die Polizei feuerte mit Tränengas ...