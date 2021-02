Wie erfolgreich ist die Test-Strategie in Österreich?

Österreich hat einen Teil der Corona-Maßnahmen gelockert. Gleichzeitig setzt die Regierung in Wien auf eine umfassende Test-Strategie.

Von Stefan Schocher (Wien)

Zumindest eine dieser bei Corona-Demonstrationen zuletzt so brennenden Fragen ist obsolet: „Wieso sitzen die Haare des Kanzlers so perfekt wie immer, wenn doch die Friseure geschlossen sind“, hatten sich Demonstranten immer wider gefragt. Nun aber hat Österreich getan, womit andere Länder noch ringen: Seit knapp drei Wochen haben die Friseure in Österreich wieder offen.

Auch die Schulen, der Handel, körpernahe Dienstleistungen sowie die Museen und Tierparks haben geöffnet ...