Wie eine Personalaffäre für Robert Habeck brenzlig wird

Vorwürfe von Günstlingswirtschaft machen Vizekanzler Robert Habeck immer mehr zu schaffen. Wie brenzlig ist es für den Star der Grünen?

Deutschland

Deutschlands Vizekanzler hat aus seiner Sicht lediglich ein Experten-Team in Sachen Klimaschutz an seine Seite geholt. Mit dem Blick von außen aber kann man auch Günstlingswirtschaft erkennen - und also ein fettes Problem.