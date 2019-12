Wo heute an der türkisch-syrischen Grenze gekämpft wird, fuhr vor einem Jahrhundert die alte Bagdadbahn. Was kaum mehr bekannt ist: Ein Luxemburger Ingenieur war am Bau beteiligt - und wurde Zeuge eines schrecklichen Völkermords...

Wie ein Diekircher Ingenieur die alte Bagdadbahn baute und ein Massaker miterlebte

Bodo BOST

Die türkisch-syrische Grenze, die jetzt zum Kampfgebiet geworden ist, folgt der Linie der alten Bagdadbahn, die vor und während des Ersten Weltkriegs von deutschen Baufirmen in die syrisch-mesopotamische Wüste bis nach Bagdad hineingebaut wurde ...