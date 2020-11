Wie ein Biotech-Startup durch Corona zum Global Player wird

Wie ein deutsches Biotech-Startup durch ein tödliches Virus zum Global Player aufdreht: LW-Korrespondentin Cornelie Barthelme hat mit dem CEO von CureVac, Franz-Werner Haas, gesprochen.

Von Cornelie Barthelme (Berlin)



Okay, eine Frage geht noch. Obwohl… „In fünf Minuten“, sagt Franz-Werner Haas, „ist mein nächster Termin.“ Er hat sich superpünktlich in die Videokonferenz geschaltet. Jetzt will er sekundengenau wieder raus. Eigentlich. Uneigentlich schafft er die Frage nach der Produkthaftung in zwei Sätzen. In den USA „übernimmt die Regierung sie“. In Europa „ist das Inhalt von Verhandlungen“.

Man darf nicht glauben, dass Haas immer so knapp ist - im Gegenteil ...