Deutschland

Wie ein altes Trauma die FDP am guten Regieren hindert

Vor zehn Jahren flogen die Liberalen aus dem Bundestag, weil sie nicht lieferten, was sie dem Wahlpublikum versprochen hatten. Jetzt fehlt ihnen vor lauter Angst alle Courage.

Von Cornelie Barthelme (Berlin)

Wer die FDP von 2023 verstehen will - der muss zuallererst zehn Jahre zurück, in den Herbst 2013. Da war Bundestagswahl in Deutschland - und die FDP flog aus dem Parlament, hochkant, mit 4,8 Prozent. Es traf die Partei nicht aus dem sprichwörtlichen heiteren Himmel; der hatte sich schon verdüstert bald nach dem Start der einzigen schwarz-gelben Koalition, die Angela Merkel anführte während ihrer 16 Jahre als Kanzlerin. Die vor allem rhetorische Brillanz, mit der Parteichef Guido Westerwelle die Liberalen 2009 aus der Opposition und zum historisch höchsten Wahlergebnis von 14,6 Prozent geführt hatte, reichte nicht zum brillanten Regieren. Nicht einmal zum guten.

Die FDP hatte dem Wahlpublikum „Mehr Netto vom Brutto“ versprochen - davon übrig blieb die „Mövenpick-Steuer“, ein Hoteliers-Privileg. Als die Partei schon nach acht Monaten an der Macht unter die Fünf-Prozent-Hürde rutschte, reagierte die FDP wie gewohnt: mit innerparteilichem Krach und mit Intrigen gegen Westerwelle, den Boss.

Was die Beliebtheit beim Wahlpublikum betrifft, ergeht es der Partei gerade wieder ähnlich. Kaum Mitglied der Ampel-Koalition, ist sie in Berlin bei der fünften Landtagswahl in Folge abgeschmiert, aus dem zweiten Parlament hinausgewählt worden - und die Bundespartei sackt prompt durch auf sechs Prozent. Christian Lindner aber, damals ein Strippenzieher beim Putsch und heute selbst der stärkste Mann der FDP, muss keine Palastrevolution fürchten. Denn das haben die Freien Demokraten bitter gelernt: Kabalen schätzt das deutsche Wahlpublikum nicht - und noch weniger Parteien, die mehr mit sich beschäftigt sind als mit ihrem Job.

Einige Erfolge auf der Habenseite

Das kann man Lindner & Compagnie nicht vorwerfen: Dass sie es sich leicht machten beim Regieren. Allerdings auch den anderen nicht - aber das gehört dazu in Koalitionen. Das erwartet ja auch die jeweilige Klientel. Dafür hat sie Stimme und Vertrauen verschenkt. Und sich, nüchtern betrachtet, bei der FDP bislang auch nicht vertan. Die hat etliches auf der Habenseite: vom trotz allen grünen Drucks immer noch nicht eingeführten Tempo-Limit über die, zumindest formal, nicht gelöste Schuldenbremse bis zum Bürgergeld, das SPD und Grüne nicht bloß wegen der Union verändern mussten, sondern weil plötzlich auch die FDP fand, dem Hartz-IV-Nachfolger fehle die „Leistungsgerechtigkeit“.

Zum x-ten Mal klang das, als würden Lindner und die Seinen eigentlich ja viel lieber mit den Schwarzen sein. Was stimmt. Aber nichts hilft, wenn die Wirklichkeit eine andere ist. Und weil niemand die FDP in die Ampel gezwungen hat, wirken die Liberalen in solchen Momenten wie die bockigen Vierjährigen, die mit dem Fuß aufstampfen und rufen: Ich will aber nicht!

Das ist dumm. Und schade. Denn es entlarvt die FDP als eine Partei, die entweder nicht weiß, was sie will. Oder sich schwertut damit, aus Umständen, die sie nicht ändern kann, das Beste herauszuholen. Beides macht die notorisch nörgeligen deutschen Wählerinnen und Wähler nicht wirklich an.

Westerwelles „Partei der Besserverdienenden“ klebt an der FDP wie Kaugummi am Schuh oder noch Schlimmeres.

Dazu kommt noch, dass Westerwelles „Partei der Besserverdienenden“ an der FDP klebt wie Kaugummi am Schuh oder noch Schlimmeres. Wer in Deutschland nach der politischen Vertretung von gesellschaftlichem Liberalismus sucht - landet auch 2023 nicht zwangsläufig bei den Gelben. Sie bemühen sich zwar, vorneweg Justizminister Marco Buschmann: Der lag und liegt in Sachen Grundrechte in Pandemie-Zeiten im Dauerclinch mit SPD wie Grünen. Aber zwischen all den Wirtschafts- und Steuerthemen kommt bei den Regierten bloß wieder an: Ist die FDP dabei - gibt es Streit.

Zu geringer Ertrag für Stammwähler

Denen, die längst schon FDP wählen, ist prompt der Ertrag von einem Jahr Ampel zu wenig. Und denen, die sich nach modernem, zeitgemäßem Liberalismus sehnen, auch. Was hätte sich die FDP vor dem Energiekrisen-Winter vergeben, mit einem Tempo-Limit auf Zeit herausgehandelt gegen eine deutliche Laufzeitverlängerung für die letzten drei Atomkraftwerke? Gar nichts - hätten die Grünen mitgemacht. Und hätten die sich geweigert - wären statt Robert Habeck und Annalena Baerbock plötzlich Lindner und sein so ehrgeizfreier Verkehrsminister Volker Wissing gut dagestanden. Und mutig dazu.

Das aber ist, was der FDP von 2023 am meisten fehlt: Courage. Dabei weiß eigentlich kaum jemand so gut wie Christian Lindner, was alles zu schaffen ist, bleibt man nur unerschrocken. Er hat damals, 2013, die FDP zurück in den Bundestag geführt. Jetzt lähmt ihn die Furcht, er könnte sie nicht dort halten. Man nennt das ein Trauma.

