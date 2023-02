Eine gerechtere Welt kann nur mithilfe eines Umbaus des globalen Wirtschaftssystems erreicht werden, meint Gastautor Marcel Oberweis.

Wie die Kluft zwischen Arm und Reich verringert werden kann

Von Marcel Oberweis *

Das diesjährige Weltwirtschaftsforum in Davos gehört der Vergangenheit an – aber die drängenden Probleme, u. a. die prekäre Ernährungslage von über 800 Millionen Menschen in vielen Ländern und die schleichenden Folgen des Klimawandels, wurden nur am Rande diskutiert. Vielmehr standen die militärische Lage in Europa, die Inflationsbekämpfung und das Wiedererstarken der Weltwirtschaft im Mittelpunkt.

Fürwahr sind das wichtige und komplexe Punkte der politischen Agenda, aber die zunehmende Ungleichheit und ein mögliches Umsteuern in Richtung mehr soziale Gerechtigkeit wurden nur am Rande gestreift, obschon die Entwicklungsorganisation Oxfam, eine der weltweit größten Nothilfe- und Entwicklungsorganisationen, mit ihrem rezenten, aufrüttelnden Bericht „Survival of the Richest“ auf die steigende Ungleichheit in der Welt hingewiesen hatte.

Der Bericht macht deutlich, wie die weltweit agierenden Konzerne und die reichsten Menschen der Welt in den aktuellen Krisen extreme Gewinne einstreichen - während ein immer größerer Teil der Menschheit in tiefste Armut versinkt.

Die Beendigung extremer Armut ist das Herzstück der weltweiten Bemühungen für eine nachhaltige und gerechte Zukunft für alle. UN-Generalsekretär António Guterres

Der Kampf gegen die Armut und den Hunger war das erklärte Hauptziel der UN-Konferenz im September 2015. Die 17 globalen nachhaltigen Entwicklungsziele spannen den erforderlichen Rahmen auf, die gerechtere und nachhaltigere Welt zu gestalten. Diesbezüglich möge an die Aussage von António Guterres, dem UN-Generalsekretär, erinnert werden: „Die Beendigung extremer Armut ist das Herzstück der weltweiten Bemühungen für eine nachhaltige und gerechte Zukunft für alle.“ Leider müssen wir heute feststellen, dass die Umsetzung der Ziele 1 und 2 (Bekämpfung von Armut und Hunger) in allen Kontinenten stagniert. Derzeit herrschen etwa katastrophale Bedingungen in Subsahara-Afrika.

Anhaltende Dürren infolge des Klimawandels verschärfen in einigen Ländern wie Äthiopien die bereits ohnehin prekäre Lage für arme Menschen. Foto: AFP

Sicher spielt der Ukraine-Krieg und das Ausbleiben von lebenswichtigen Nahrungsmitteln eine große Rolle, aber die negativen Auswirkungen des Klimawandels, mit in ihrem Gefolge die Dürren, die verheerenden Wettereignisse, die Erhöhung des Meeresspiegels und die Wüstenbildung, beeinträchtigen in einem weitaus stärkeren Maß das Leben von zwei Milliarden Menschen. Eine der schlimmsten Folgen stellt die Migration dar - verlassen doch Millionen Menschen ihre angestammte Heimat. Der Aussage der deutschen Entwicklungsministerin Svenja Schulze „wenn wir die Ungleichheit weltweit nicht reduzieren, dann werden wir die Zeit der Krisen nicht überwinden können“ kann ich mich nur anschließen.

Die Ursachen für die Ungleichheit liegen im Wirtschaftssystem

Laut der Oxfam-Studie hungert weltweit jeder zehnte Mensch und erstmals seit 25 Jahren stellen wir eine gleichzeitige Erhöhung des extremen Reichtums und der extremen Armut fest. Die Erhöhung der Lebensmittel- und Energiepreise im Jahr 2021 verhalf den Konzernen und den Milliardären zu mehr Reichtum – Hunderte Millionen Menschen in den Entwicklungs- als auch in den Industrieländern wissen jedoch nicht, wie sie täglich ihre Lebensmittel und die Energie bezahlen sollen?

Das reichste Prozent besitzt 45,6 Prozent des weltweiten Vermögens.

Wie sollen wir den Bedürftigen dieser Welt erklären, dass laut dem Oxfam-Bericht, 95 Lebensmittel- und Energiekonzerne weltweit ihre Gewinne im Jahr 2022 mehr als verdoppelten? 306 Milliarden US-Dollar sind an Zufallsgewinnen angefallen und 257 Milliarden US-Dollar wurden als Dividende an die Besitzer ausgeschüttet. Erschreckend - das reichste Prozent der Weltbevölkerung hat seit dem Beginn der Corona-Pandemie rund zwei Drittel des weltweiten Vermögenszuwachses vereinnahmt.



Möchte man diese Ungleichheit und Ungerechtigkeit bekämpfen, dann muss die faire Besteuerung umgehend auf die Agenda der Regierungen gesetzt werden, dies angesichts der Tatsache, dass das reichste Prozent 45,6 Prozent des weltweiten Vermögens besitzt. Ohne diese mutigen Schritte werden wir die extreme Ungleichheit nicht in den Griff bekommen. Wenn die Besteuerung gelingt, dann verfügen die Regierungen über die dringend benötigten Finanzmittel, um u. a. Gesundheits- und Bildungssysteme einzurichten sowie die Bereitstellung von sauberem Trinkwasser und der elektrischen Energie in die Wege zu leiten.

Auch im reichen Luxemburg besteht die Ungerechtigkeit

In der rezenten Januarnummer 276 „fonction publique“ der CGFP wurde berichtet, dass „trotz Krisenzeitenzahlen mehr als Dreiviertel der in Luxemburg ansässigen Unternehmen keine Steuer bezahlen. Bei den direkten Steuereinnahmen stammt der Löwenanteil (mehr als 70 Prozent) von den Privathaushalten. Seit zwei Jahrzehnten steigt dieses Ungleichgewicht und damit die Steuerlast für die natürlichen Personen kontinuierlich.“

In ihrer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage hat die Finanzministerin Yuriko Backes im November 2022 diese Fakten bestätigt. Zur Erinnerung - die Steuerlast war in den 1970er-Jahren so verteilt, dass die Unternehmen 70 Prozent beisteuerten und die natürlichen Personen 30 Prozent - bereits zu Beginn der 2000er-Jahre lag das Verhältnis bei jeweils 50 Prozent.

Hier liegt meines Erachtens eine eklatante Ungerechtigkeit vor und die Frage mag erlaubt sein, wieso nicht mehr Druck aus der parlamentarischen Opposition kommt, hier umgehend Abhilfe zu schaffen. Wieso verweigert sich die Regierung, die Steuertabelle an die Inflation anzupassen? Wenn diese Tatsache kommentarlos hingenommen wird - ohne dass sich Widerstand äußert, dann muss sich die nach den Parlamentswahlen im Oktober 2023 gebildete Regierung umgehend der Behebung dieses Missstandes annehmen.



* Der Autor ist Prof. Dr.-Ing. i.R.

