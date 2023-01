Die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht tritt mit Ansage zurück – und OIaf Scholz hat keine Nachfolgerin.

Wie der Lambrecht-Rückzug Kanzler Scholz Probleme macht

Die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht tritt mit Ansage zurück – und OIaf Scholz hat keine Nachfolgerin.

Von Cornelie Barthelme (Berlin)



Am Montag um zehn hat Deutschland Gewissheit. Christine Lambrecht teilt mit, schriftlich per Mail in die Redaktionen und auf der Homepage ihres Ministeriums: „Ich habe heute den Bundeskanzler um Entlassung aus dem Amt der Bundesministerin der Verteidigung gebeten.“ Das ist das Gegenteil einer Überraschung. Seit Freitagabend haben in Berlin die sprichwörtlichen Spatzen die Kunde von Lambrechts nun doch erfolgender Demission von den ebenso sprichwörtlichen Dächern des ganz real existierenden Regierungsviertels gepfiffen. Der Knalleffekt folgt exakt um halb zwölf in der sogenannten Regierungs-Pressekonferenz. Da verkündet die stellvertretende Regierungssprecherin, der Bundeskanzler habe noch nicht über die Nachfolge entschieden. Das, so Christiane Hoffmann, werde Olaf Scholz nun „zeitnah“ tun.



Um zu verstehen, was das bedeutet, muss man sich nicht einmal in Erinnerung rufen, dass der Kanzler ja schon ein ganzes Wochenende Zeit hatte zum Überlegen. Es reicht auch eine kurze Übersicht über die Lage der Welt und der Termine des Kanzlers und der oder des IBUK, des Inhabers der Befehls- und Kommandogewalt also, in der laufenden Woche.

In der Ukraine herrscht seit knapp elf Monaten Krieg, Präsident Wolodymyr Selenskyj und seine Minister betteln bei ihren westlichen Verbündeten um Kampfpanzer, damit sie den russischen Angreifern widerstehen können, Großbritannien hat die Lieferung von etlichen Challenger-2 angekündigt, Polen will 14 Leopard-2 aus deutscher Produktion zur Verfügung stellen und braucht dafür die Genehmigung der Bundesregierung.

Demonstrativ geringes Interesse

Am Mittwoch spricht der Kanzler beim Weltwirtschaftstreffen in Davos, am Donnerstag kommt US-Verteidigungsminister Lloyd Austin nach Berlin, und am Freitag tagen die NATO und weitere Partner der Ukraine im sogenannten Ramstein-Format auf der gleichnamigen Air Base der US-Army in Rheinland-Pfalz. Und Deutschland hat eine Verteidigungsministerin, die nur geschäftsführend im Amt ist. Wenn überhaupt.

Was Deutschland indes noch nie hatte: einen Militär als Minister.

Wo genau nämlich seine Chefin sich gerade aufhält, kann ihr Sprecher Christian Thiels nicht sagen. Im Ministerium jedenfalls nicht. Ob Lambrecht dort noch einmal hinkommt? „Ich weiß es nicht“, sagt Thiels. Was gerade wegen der Nichtauskunft viel sagt - denn er gilt als Lambrechts Vertrautester unter den 13 Sprechern und Sprecherinnen in der Presseabteilung. Apropos Presse: Wenn man Lambrecht richtig versteht, dann sind die Journalistinnen und Journalisten schuld an ihrem Rückzug. Nicht die zahlreichen Patzer, die sie sich geleistet hat. Nicht ihr demonstrativ geringes Interesse für die Bundeswehr. Nicht das fehlende Gespür für die Belange der Truppe und ihr Amt insgesamt.

Auch nicht die Saumseligkeit beim Investieren der 100 Milliarden Euro, die ihr der Kanzler bei seiner Zeitenwende-Rede vor ebenfalls knapp elf Monaten in die Hände gab. Damit die von Lambrechts Unions-Vorgängern und -Vorgängerinnen fast zugrunde gesparte Armee möglichst schnell aus ihrem Zustand der bestenfalls noch bedingten Verteidigungsfähigkeit herauskommt. Nein, findet Lambrecht, der Grund für ihren Rücktritt liege anderswo - und schreibt: „Die monatelange mediale Fokussierung auf meine Person lässt eine sachliche Berichterstattung und Diskussion über die Soldatinnen und Soldaten, die Bundeswehr und sicherheitspolitische Weichenstellungen im Interesse der Bürgerinnen und Bürger Deutschlands kaum zu.“

Loyal zu Olaf Scholz

Ob Scholz diese Analyse teilt, will die stellvertretende Regierungssprecherin nicht sagen. Nur, dass der Kanzler Lambrechts Entscheidung „respektiert“ und „auch die Gründe, die sie dafür angibt“. Und dass Scholz selbstverständlich „über das Wochenende die Berichterstattung zur Kenntnis genommen hat“. Da stand auch häufig zu lesen, dass Lambrechts einzige objektive Qualität ihre Loyalität sei - zum Kanzler, nicht zur Armee.

In deren Interesse hat sich schon am Morgen der Vorsitzende des Bundeswehrverbands, der „Interessenvertretung aller Menschen der Bundeswehr“, Oberst André Wüstner, von der oder dem Neuen „Sachverstand, Motivation und Kommunikationsfähigkeit“ gewünscht. Es klingt wie eine Auflistung der Lambrecht’schen Defizite. Und, wie manche im Regierungsviertel glauben, auch wie ein Ruf nach der Wehrbeauftragten des Bundestags, der Sozialdemokratin Eva Högl. Die würde auch die von Scholz versprochene Geschlechterparität im Kabinett garantieren.

Was Deutschland indes noch nie hatte: einen Militär als Minister. Scholz, der am Nachmittag auf Besuch beim Rüstungskonzern Hensoldt in Ulm Lambrecht gute Arbeit bescheinigt, „ausdrücklich“, verrät nichts - außer: „Ich weiß, wie es aus meiner Sicht weitergehen soll. Schönen Dank.“ Und geht.

