Wie der Helikopterabsturz bei Kiew einzuordnen ist

Ein hochgradig besetzter Hubschrauber ist nahe der ukrainischen Hauptstadt abgestürzt. Was bedeutet das für das Land?

Von Stefan Schocher (Lwiw)

Es ist eine Nachricht, die einschlägt. Mitten in einer Zeit, in der im Osten der Ukraine die heftigsten Kämpfe um die Stadt Bachmut toben, während es erneut sich verdichtende Berichte über militärische Aktivitäten Russlands in Belarus und Gerüchte über eine bevorstehende Invasion aus dem nördlichen Nachbarland gibt, fällt nahe Kyiv ein Hubschrauber zu Boden. An Bord: die versammelte Führung des ukrainischen Innenministeriums inklusive Innenminister Denys Monastyrskyj.

Denys Monastyrsky ist einer von 18 Menschen, die bei dem Absturz ums Leben kamen. Foto: AFP

Der 42-jährige Monastyrskyj war im Jahr 2021 zum Innenminister ernannt worden. Neben ihm starben weitere 16 Menschen, darunter zwei Kinder. Denn zu Boden ging der Hubschrauber nahe einem Kindergarten und einem Wohnhaus. 22 Menschen, darunter zehn Kinder, wurden offiziellen Informationen zufolge in Krankenhäuser eingeliefert. Rettungskräfte und Polizisten seien am Ort des Geschehens im Einsatz, hieß es. Auf Videos in sozialen Medien von der Absturzstelle waren ein brennendes Gebäude zu sehen und Schreie zu hören.

Die Absturzursache ist nicht bekannt. Es werde ermittelt, heißt es. Allerdings sorgen schon Umstand und Zeitpunkt für Spekulationen. Und an einen Zufall will in der Ukraine nicht wirklich jemand glauben. Viel eher an einen Sabotageakt oder gar einen Abschuss. Für den Abschuss eines Hubschraubers wie in diesem Fall bräuchte es letztlich nicht viel. Brovary nahe Kiew ist eine bewaldete Region. Mehr als eine schultergestützte Boden-Luft-Rakete, die Information über den Flug und eine keine Lücke in der Baumkrone bräuchte es also nicht.

Ein politisch umfehdetes Ministerium

Die abgestürzte Maschine gehörte unterschiedlichen Meldungen zufolge zum Notfalldienst der Regierung in Kiew und lag somit im Verantwortungsbereich von Innenministerium oder Katastrophenschutzministerium. Das war zunächst nicht klar. Kritik gibt es zugleich allerdings am Umstand an sich, dass der Minister anscheinend mit mehreren Stellvertretern an Bord war. Darunter seinem ersten Stellvertreter Jehwhenij Jenin.

Denn immerhin ist das Innenministerium neben dem Verteidigungsministerium das Schlüsselressort im Krieg der Ukraine mit Russland. In seinem Verantwortungsbereich liegen Polizei, Geheimdienst, Nationalgarde – und damit die Inlandsaufklärung mitsamt der Suche nach russischen Saboteuren und Spionen, die Aufklärung von Kriegsverbrechen, sowie mit Polizei und Nationalgarde nicht weniger als die Sicherung des Hinterlandes.

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine 2014 ist das Innenministerium mit seiner Fülle an Kompetenzen und Zuständigkeiten jedenfalls eines der mächtigsten in der Ukraine – und war entsprechend politisch umfehdet. Vor allem die Nationalgarde fällt da ins Gewicht. Nicht zuletzt aber auch der Geheimdienst SBU.

Allerdings: Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass der ukrainische Sicherheitsapparat auch unabhängig von seinem Management einigermaßen gut funktioniert. Man könnte sagen: Er arbeitet recht effizient trotz der Führung, nicht wegen der Führung. Top-Posten in Ministerium und SBU, die zum Teil absurde Dimensionen angenommen hatten, hatten relativ geringe Auswirkung auf die Arbeit all dieser Dienste an sich.

