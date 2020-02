Am Samstag finden die Vorwahlen der Demokraten im südlichen US-Bundesstaat South Carolina statt. Im Gespräch mit dem "Luxemburger Wort" gibt Professor Todd Shaw von der University of South Carolina in Columbia seine Einschätzung der Lage.

Wichtige Testwahl für Bernie Sanders

Von LW-Korrespondent Thomas Spang (Columbia/South Carolina) Professor Todd Shaw lehrt als Politologe an der University of South Carolina in Columbia, wo er das Programm für “Afro-Amerikanische Studien” leitet und sich auf den Wandel innerhalb der schwarzen Bürgerrechtsbewegung spezialisiert hat. Shaw hat sich auch als Experte für das Wählerverhalten der Schwarzen in South Carolina einen Namen gemacht. Todd Shaw, warum sind die Stimmen der Schwarzen in South Carolina so wichtig? Afroamerikaner machen etwa ein Drittel der Bevölkerung des Südstaats aus ...