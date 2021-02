WHO auf heikler Mission in China

Vom Wildtiermarkt zum Virus-Labor: Eine WHO-Delegation untersucht derzeit in Wuhan den Ursprung des Corona-Virus. Seit den Vorwürfen Donald Trumps gibt es Angst vor einer Politisierung der Debatte.

Von Fabian Kretschmer (Peking)

Die öffentliche Inszenierung erinnert an einen präsidialen Staatsbesuch: Als die Autokarawane der Delegation der Weltgesundheitsorganisation (WHO) den abgesperrten Parkplatz des Seuchenpräventionszentrums verlässt, wird sie von Dutzenden Fernsehjournalisten umzingelt und gleichzeitig von doppelt so vielen Polizisten abgeschirmt ...