So heiß wie noch nie: Die Hitzewelle in den USA bricht am Wochenende mehrere Temperaturrekorde.

International 6

Wetterrekorde in den USA

So heiß wie noch nie: Die Hitzewelle in den USA bricht am Wochenende mehrere Temperaturrekorde.

(mv/dpa) In sieben Orten, wie unter anderem in Atlantic City oder auch auf dem New Yorker Flughafen JFK wurden historische Höchsttemperaturen zwischen 38 und über 43 Grad Celsius gemessen, das berichten nationale Wetterdienste.

Die Hitze kommt - mit bis zu 39 Grad Diese Woche kündigt sich sehr heiß an. Dem staatlichen Wetterdienst Meteolux zufolge können am Donnerstag bis zu 39 Grad im Schatten erreicht werden.

Vom Mittleren Westen, bis hin zur Atlantikküste galten Hitzewarnungen, bis zu 157 Millionen Menschen waren betroffen. Sechs Menschen starben wegen der enormen Hitze, unter anderem erlitt der Ex-Footballstar Mitch Petrus, im Alter von nur 32 Jahren, einen Hitzeschlag.

Mehrere Veranstaltungen, wie beispielsweise der New York City Triathlon mussten wegen den Temperaturen abgesagt werden.



Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

6 Foto: AFP

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Einwohner genehmigen sich eine Abkühlung bei diesen Rekordtemperaturen. Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP

Gute Nachrichten ab Montag: Es soll wieder abkühlen. Die Hitzewelle soll nun nach Europa ziehen und auch hier bis zu 40 Grad Celsius bringen.