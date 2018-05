Westbalkan: Nah und doch so fern

Die Europäische Union will die sogenannten Westbalkanstaaten enger an sich binden. Die Aufnahme neuer Mitglieder bleibt aber umstritten.

Bei einem Gipfeltreffen am Donnerstag in Sofia berieten die Staats- und Regierungschefs der EU zusammen mit den sechs Staaten aus dem Westbalkan über ihre künftigen Beziehung. Trotz Spannungen gibt es vereinzelt Hoffnungsschimmer.

Mittendrin statt nur dabei. Die britische Premierministerin Theresa May betritt feierlich das Tagungsgebäude in der bulgarischen Hauptstadt Sofia. An ihrer linken Seite die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, rechts Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Gastgeber Boyko Borisov. Zusammen demonstrieren sie die Geschlossenheit der Europäischen Union in Sachen Iran-Deal.



Dabei ist Großbritannien derzeit dabei, diese Union zu verlassen ...