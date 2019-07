Der versuchte Anschlag auf ein Migrantenlager in Tacoma zeigt vor allem eins. US-Präsident Donald Trump hat im "Land of the Free" ein Klima der Angst geschaffen.

Wer Wind sät, wird Sturm ernten

Steve BISSEN Der versuchte Anschlag auf ein Migrantenlager in Tacoma zeigt vor allem eins. US-Präsident Donald Trump hat im "Land of the Free" ein Klima der Angst geschaffen.

Angst und Furcht säen – ohne Rücksicht auf Verluste. Kein anderer Politiker beherrscht dieses teuflische und perfide Spiel mit den tief im menschlichen (Unter-) Bewusstsein verankerten Gefühlen und Urinstinkten so gut wie der amtierende US-Präsident. Denn Angst vor Veränderungen soll seine Anhänger bei den anstehenden Präsidentschaftswahlen an die Urne bringen. Die Angst des weißen Mannes vor dem politischen Machtverlust.

Oder anders gesagt: Die Angst der „White Anglo-Saxon Protestants“ vor demografischen Veränderungen ...