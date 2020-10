Wer ist Trumps Leibarzt?

Dr. Sean P. Conley dient nur einen Patienten, der gleichzeitig sein Chef ist. Der Leibarzt des Präsidenten ist ganz nach dem Geschmack Donald Trumps. Ein Porträt.

Von LW-Korrespondent Thomas Spang (Washington)

Niemand stellt die medizinische Qualifikation des Navy-Offiziers an der Spitze des Ärzteteams im Weißen Haus in Frage. Wohl aber seine professionelle Unabhängigkeit und die Rolle, die Dr. Sean P. Conley in den vergangenen Tagen spielte, die Öffentlichkeit über den Zustand des Präsidenten zu informieren.

Ganz offenkundig setzte sich der Covid-19-Patient wiederholt über den Rat seines Leibarztes hinweg ...