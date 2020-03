Bürgermeister Moritz Petry aus der Verbandsgemeinde Südeifel sorgt sich um den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Corona-Krise.

„Wer in Luxemburg arbeitet, wird von manchen als Virenträger angesehen“

Auch für den jungen Bürgermeister Moritz Petry (CDU) steht die Welt gerade Kopf. Als Oberhaupt der Verbandsgemeinde Südeifel, die eine lange Grenze zu Luxemburg hat, beschäftigt er sich seit Wochen mit dem Corona-Virus. Obwohl es das Gesundheitsamt des Eifelkreises ist, das über Maßnahmen entscheidet, kann Petry in den 65 Orten seiner Fusionsgemeinde Veranstaltungen nach dem rheinland-pfälzischen Polizeirecht absagen. Dieses Mittel hat er bereits eingesetzt. Außerdem ist seine Verwaltung Teil der sogenannten „Gesundheitslage“, die sich jeden Mittwoch in der Kreisverwaltung mit dem Landrat trifft.

In anderen Teilen Deutschlands heißt dieses Treffen schon „Krisenstab“, weil eine höhere Katastrophenstufe ausgerufen wurde. Je höher diese Stufe lautet, desto eher sind Eingriffe in Grundrechte möglich. Mittlerweile gibt es erst 26 Corona-Fälle im Eifelkreis, die allesamt in Quarantäne sind. Auch Schulklassen, die in Südtirol oder Österreich unterwegs waren, stehen unter Quarantäne. Todesopfer hat die Region noch nicht zu beklagen. Sorgen um den gesellschaftlichen Zusammenhalt Das hängt auch damit zusammen, dass die Dokumentation bislang lückenlos erfolgt ist, so dass das Gesundheitsamt in Bitburg die Ansteckungsketten zurückverfolgen kann.

Sorge macht dem Bürgermeister allerdings, dass es im Eifelkreis nur elf Beatmungsplätze in den Krankenhäusern gebe. Deshalb sei es ganz wichtig, dass nicht zu viele Menschen gleichzeitig krank werden. Petry macht sich aber auch Sorgen um den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Manche Mitbürger würden Grenzgänger, die in Luxemburg arbeiten, als potenzielle Virenträger betrachten. Grund ist die Befürchtung, dass der Virus aus der französischen Region Grand-Est ins Großherzogtum geschleppt wird, und sich dort dann Menschen aus der Eifel anstecken. „Es darf jetzt keine Stigmatisierungen geben“, meint Petry im Gespräch mit dem „Luxemburger Wort“: „Die aktuellen Grenzkontrollen sind leider unvermeidlich. Unnötige Fahrten sollten absolut vermieden werden.“

Die Stühle eines Straßencafés auf dem Koblenzer Jesuitenplatz sind trotz strahlendem Sonnenscheins nicht besetzt. Wegen des Coronavirus bleiben zahlreiche Gäste zu Hause. Foto: dpa

Er beruhigt auch bezüglich der Versorgungslage: Der Discount-Markt in Irrel zum Beispiel, in dem bislang auch viele Luxemburger eingekauft haben, werde mehrmals in der Woche beliefert. Es ist nicht absehbar, dass es Probleme bei der Versorgung geben wird. „Die Menschen in unserer Region sind relativ gefasst“, erklärt der Christdemokrat, „obwohl wir die meisten Veranstaltungen, wie etwa beliebte Seniorennachmittage und den Frühlingsmarkt in Irrel, absagen mussten.“ Diese Absagen erfolgten teilweise schon sehr frühzeitig. Petrys Devise: „Prävention ist keine Hysterie, Ignoranz ist kein Mut.“ Was in Luxemburg passiert, verfolgt der Bürgermeister sehr genau und istdavon überzeugt: „Wir müssen in der Großregion diese Krise gemeinsam meistern.