In Moldau wird mit sehr gemischten Gefühlen beobachtet, was sich in der Ukraine zuträgt. Groß ist die Angst, selbst zum Ziel Russlands zu werden.

International 6 Min.

Exklusiv für Abonnenten

EU-Beitrittskandidat Moldau

Wenn Hoffnung und Ungewissheit Hand in Hand gehen

In Moldau wird mit sehr gemischten Gefühlen beobachtet, was sich in der Ukraine zuträgt. Groß ist die Angst, selbst zum Ziel Russlands zu werden.