Wenn das Geld zum Heizen nicht mehr reicht

Fast acht Prozent der EU-Bürger können es sich nicht leisten, ihr Zuhause zu beheizen. Auch vor Luxemburg macht die Problematik nicht halt.

(jt) - Besonders in der kalten Jahreszeit leiden viele Millionen Europäer unter "Energiearmut". Wie aus einer Veröffentlichung von Statec für das Jahr 2017 hervorgeht, können sich fast acht Prozent der mehr als 500 Millionen EU-Bürger keine ausreichende Beheizung ihres Hauses oder ihrer Wohnung leisten. Am schlimmsten betroffen sind Menschen in Bulgarien (36,5 Prozent), Litauen (28,9 Prozent) und Griechenland (25,7 Prozent).

Energiearmut tritt nicht nur in ärmeren Regionen auf. Auch in Luxemburg (zwei Prozent), Finnland, Schweden oder Österreich gibt es Haushalte, die im Winter zweimal überlegen müssen, ob sie die Heizung anschalten oder nicht. In Frankreich haben es 4,9 Prozent der Einwohner im Winter nicht immer wohlig warm, während in Deutschland 3,3 Prozent und in Belgien 5,7 Prozent in ihrem eigenen Zuhause mitunter frieren müssen.