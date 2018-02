(dpa) - Ein 80 Jahre alter Geisterfahrer hat auf der Autobahn 620 im Saarland einen Unfall mit zwei Schwerverletzten ausgelöst. Der Mann sei mit seinem Wagen am Freitagabend bei Güdingen auf die Autobahn aufgefahren und habe dann noch in Höhe des Beschleunigungsstreifens gewendet, teilte die Polizei in Saarbrücken am Samstag mit.



Kurz darauf sei es zu dem Zusammenstoß mit dem Wagen einer 20-Jährigen gekommen. Die Autos seien nicht frontal, sondern seitlich versetzt kollidiert. Die beiden schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzten Unfallopfer wurden in Krankenhäuser gebracht.

