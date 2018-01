(dpa) - EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat seine Reise zum Weltwirtschaftsforum in Davos kurzfristig abgesagt. Juncker sei an einer Magen-Darm-Grippe erkrankt und bleibe zuhause, sagte sein Sprecher Margaritis Schinas am Mittwoch in Brüssel. Der Präsident habe auch nicht an Beratungen der EU-Kommission teilgenommen.



Aus Kreisen der Organisatoren des Weltwirtschaftsforums hieß es, auch ohne Juncker sei die europäische Agenda mit Reden von Bundeskanzlerin Angela Merkel und des französischen Präsidenten Emmanuel Macron stark vertreten. Junckers Rede war für diesen Donnerstag geplant, wenige Stunden vor einer Ansprache der britischen Premierministerin Theresa May.