Weltordnung im Umbruch

Nach der Aufkündigung des INF-Vertrags über nukleare Mittelstreckensysteme muss Europa eine geeignete Antwort auf die atomare Bedrohung finden.

Es war ein Treffen der klaren Botschaften: Die 55. Münchener Sicherheitskonferenz geriet zum Schlagabtausch zwischen der deutschen Kanzlerin Angela Merkel und US-Vizepräsident Mike Pence. Dass die Gräben zwischen Europa und den USA mittlerweile so tief sind, verheißt für die Zukunft wenig Gutes.



Wir leben in einer Welt, in der die Krisen zunehmen – und in der gelöst geglaubte Probleme zurückkehren, sprich das Streben Irans nach einer Atomwaffe und ein mögliches Wettrüsten in Europa ...