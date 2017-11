(ham/dpa) - Die Zeiten, in denen die deutsche Rheinmetropole das Weltgeschehen mit diktierte, sind Geschichte. Die Wiedervereinigung besiegelte gleichzeitig das Ende der westdeutschen Hauptstadt, inzwischen erinnern nur noch prunkvolle Regierungsbauten an längst vergangene Zeiten. Damit ist Bonn nicht gerade ein Paradebeispiel nachhaltiger Planung. Und dennoch ließ die Republik Fidschi „ihre“ Weltklimakonferenz in der politischen Geisterstadt am Rhein austragen.

Die COP23 ist, wie die ehemalige Hauptstadt, bald Geschichte ...