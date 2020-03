Am Mittwochabend erklärte der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation das Corona-Virus erstmals zur Pandemie.

Weltgesundheitsorganisation erklärt Corona-Virus zur Pandemie

(SC/dpa) - In einer Pressekonferenz erklärte die Weltgesundheitsorganisation WHO den international grassierenden Corona-Virus erstmals als Pandemie. "Das ist kein Wort, das wir leichtfertig benutzen", erklärte der Generaldirektor der Organisation am Mittwochabend in Genf.

"Es ist ein Wort, das - im falschen Kontext - unbegründete Angst und oder Nachlässigkeit auslösen kann", so Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dass die Organisation die Situation nun als Pandemie beschreibt, ändere jedoch nichts an der WHO-Einschätzung des Gefahrenpotentials des Virus.

Nach Angaben der WHO hat sich das Virus inzwischen in 115 Länder ausgebreitet, fast 4300 Menschen sind gestorben. "Wir gehen davon aus, dass in den kommenden Tagen und Wochen die Zahlen weiter ansteigen werden", sagte Tedros. Er kritisierte dabei fehlendes Handeln durch die Staaten weltweit. "Wir haben die Alarmglocken laut und deutlich geläutet", erklärte der WHO-Chef.

"We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic"-@DrTedros #coronavirus pic.twitter.com/JqdsM2051A — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020

In den letzten beiden Wochen hätten sich die Fallzahlen außerhalb Chinas verdreizehnfacht, die Zahl der betroffenen Staaten verdreifacht. "Alle Länder können den Verlauf dieser Pandemie noch ändern", betonte der 55-Jährige. "Findet, isoliert, testet und behandelt jeden Fall und geht jeder Spur nach."



Noch nie zuvor habe es eine Pandemie im Zusammenhang mit einem Corona-Virus gegeben, so der Generaldirektor der WHO. Tedros Adhanom Ghebreyesus wies in dem Zusammenhang jedoch auch darauf hin, dass sich 90 Prozent der Fälle derzeit auf nur vier Länder beschränken und dass die Infektionsraten in zweien dieser Länder - China und Südkorea - derzeit signifikant abnehmen.

In 81 Ländern habe es bisher noch keinen Fall des COVID-19-Virus gegeben, in 57 weiteren Ländern seien zehn oder weniger Fälle verzeichnet worden. In Luxemburg sind bis Mittwochabend 18.30 Uhr sieben Fälle bestätigt worden.



"Alle Länder müssen nun die Balance dazwischen finden, die Gesundheit ihrer Bürger zu schützen und gleichzeitig den wirtschaftlichen und sozialen Impakt der Maßnahmen zu minimieren", so Tedros am Mittwoch. Man müsse nun verhindern, dass sich Infektionen in bestimmten Ländern und Gegenden zu sehr häufen und dadurch sogenannte "Cluster" entstehen.

Es gibt keine offiziellen Kriterien der WHO, ab wann ein Krankheitsgeschehen als Pandemie einzuordnen ist. Landläufig wird darunter eine Krankheit verstanden, die sich unkontrolliert über Kontinente hinweg ausbreitet.