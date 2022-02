Das Sturmtief über Norddeutschland machte einer Elbfähre zu schaffen. Ein Passagier wurde bei dem Zwischenfall verletzt.

International 1

Orkantief "Ylenia"

Welle zerschlägt Frontscheibe einer Hamburger Hafenfähre

Tom RÜDELL Das Sturmtief über Norddeutschland machte einer Elbfähre zu schaffen. Ein Passagier wurde bei dem Zwischenfall verletzt.

Als einen „Zwischenfall, den wir so noch nie hatten“, beschreibt Tobias Haack, der Geschäftsführer der Hamburger Fährgesellschaft Hadag, das, was am Donnerstagmorgen einem seiner Schiffe zugestoßen war.

Die Elbfähre „Tollerort“, war regulär im Hamburger Hafen auf der Fährlinie 68 von Teufelsbrück zum Anleger des Airbuswerks unterwegs, an Bord waren wenige Fahrgäste. Eine Routinefahrt. Durch Orkantief „Ylenia“ war die Elbe an diesem Morgen aber so wild, dass eine große Welle die Frontscheibe der sogenannten „Bügeleisen-Fähre“ des Typs 2000 glatt zerschlug.

Die Scheibe besteht eigentlich aus „seeschlagfestem“ Sicherheitsglas. Auf Videos von dem Vorfall, die in den sozialen Netzwerken kursierten, ist aber zu sehen, dass das nicht viel nützte: Die Welle schlägt einfach durch.

Warum sich im Hamburger Hafen die Container stapeln Es gibt kaum einen besseren Ort als Hamburg, um die aktuellen globalen Lieferengpässe besser zu verstehen. Ein Vor-Ort-Bericht.

Die Fahrgäste nahmen es mit der berühmten nordischen Gelassenheit und standen erst ruhig von ihren Plätzen auf, als der Boden knöcheltief mit Wasser bedeckt war. Alle hätten die Fähre zu Fuß verlassen können, so Haack. Ein Passagier wurde leicht verletzt. Gefahr für das Schiff bestand offensichtlich nicht.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.