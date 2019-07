Ein Rettungsschiff der italienischen Hilfsorganisation Mediterranea ist am Samstag in den Hafen von Lampedusa eingelaufen - trotz Verbot.

Weiteres Rettungsschiff ignoriert Salvinis Verbot

(dpa) - Das Rettungsschiff "Alex" der italienischen Hilfsorganisation Mediterranea ist am Samstag in den Hafen von Lampedusa eingelaufen - trotz eines von Innenminister Matteo Salvini verhängten Verbots. Auf Bildern des Nachrichtensender SkyTG24 war zu sehen, wie der Motorsegler an einer Pier des Hafens der italienischen Mittelmeerinsel lag. Damit folgte die "Alex“ dem Beispiel des deutschen Rettungsschiffes "Sea-Watch 3“, das vor einer Woche trotz Verbots unter dem Kommando der Kapitänin Carola Rackete mit 40 Migranten nach Lampedusa gefahren war.



Salvini verurteilte das Einlaufen der "Alex“ in den Hafen und kündigte an, dass niemand von Bord dürfe. „Ich werde nicht erlauben, dass Menschen an Land gehen, die nichts auf die italienischen Gesetzte geben und die (Menschen-) Schmugglern helfen“, stand in einer Mitteilung Salvinis vom Samstagabend.

Zuvor hatte die Hilfsorganisation Mediterranea angesichts einer als unerträglich beschriebenen Gesundheits- und Hygienesituation an Bord den Notstand erklärt. Die italienische Regierung hatte die Organisation aufgefordert, mit dem Rettungsschiff Malta anzusteuern. Die elfstündige Reise sei aber zu lang und gefährlich, sagte Mediterranea. Nach Angaben der Organisation befänden sich nahezu 60 Menschen an Bord, darunter 41 Gerettete. Zugelassen sei das Schiff lediglich für 18 Menschen.



Deutschland zur Aufnahme bereit



Am Samstag hatte Deutschland der EU-Kommission angeboten, Migranten der zwei Rettungsschiffe "Alex" und "Alan Kurdi" aufzunehmen. „Auch im Fall der "Alan Kurdi" und der "Alex" sind wir im Rahmen einer europäisch-solidarischen Lösung bereit, einen Teil der aus Seenot Geretteten aufzunehmen“, sagte Innenminister Horst Seehofer. Dies habe er bereits am Freitagvormittag der Europäischen Kommission mitgeteilt und um Koordinierung gebeten.

Das Rettungsschiff „Alan Kurdi“ der deutschen Hilfsorganisation Sea-Eye aus Regensburg wartete unterdessen am Samstag vor Lampedusa außerhalb der italienischen Hoheitsgewässer auf eine Erlaubnis, 65 gerettete Migranten an Land bringen zu dürfen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) forderte Salvini in einem Brief auf, die Dauerkrise der Rettungsschiffe im Mittelmeer zu beenden.



Salvini verbat sich diesen Vorschlag. „Die Bundesregierung bittet mich, italienische Häfen für die Schiffe zu öffnen? Absolut nicht“, erklärte er. „Wir fordern die Merkel-Regierung auf, den Schiffen die deutsche Flagge zu entziehen, die Menschenhändlern und Schmugglern helfen, und ihre Bürger, die die italienischen Gesetze missachten, zurückzuholen“, fügte der rechtspopulistische Politiker hinzu.