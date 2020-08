Erneut haben sich in Luxemburg Demonstrierende solidarisch mit den Menschen in Belarus gezeigt.

International 7 1

Weiß-Rote Solidarität: Erneuter Luxemburger Protest für Belarus

Erneut haben sich in Luxemburg Demonstrierende solidarisch mit den Menschen in Belarus gezeigt.

(mer) Am Sonntag sind erneut mehr als Hunderttausend Menschen in Belarus gegen Präsident Lukaschenko auf die Straße gegangen. Auch in Luxemburg kam es zu einer weiteren Solidaritätskundgebung Hunderter Menschen mit den friedlichen Demonstranten in Minsk.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

7 Hunderte Menschen haben in Luxemburg-Stadt gegen Lukaschenko demonstriert. Foto: Chris Karaba

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Hunderte Menschen haben in Luxemburg-Stadt gegen Lukaschenko demonstriert. Foto: Chris Karaba Hunderte Menschen haben in Luxemburg-Stadt gegen Lukaschenko demonstriert. Foto: Chris Karaba Hunderte Menschen haben in Luxemburg-Stadt gegen Lukaschenko demonstriert. Foto: Chris Karaba Hunderte Menschen haben in Luxemburg-Stadt gegen Lukaschenko demonstriert. Foto: Chris Karaba Hunderte Menschen haben in Luxemburg-Stadt gegen Lukaschenko demonstriert. Foto: Chris Karaba Hunderte Menschen haben in Luxemburg-Stadt gegen Lukaschenko demonstriert. Foto: Chris Karaba Hunderte Menschen haben in Luxemburg-Stadt gegen Lukaschenko demonstriert. Foto: Chris Karaba

Unter dem Motto „Belarus-Baltic Freedom Way“ hatten Menschen aus den baltischen Staaten, deren Unabhängigkeitskampf 1989 von Weißrussen unterstützt worden war, zu einem Marsch von der Gëlle Fra zur Place d'Armes aufgerufen.

Zehntausende demonstrieren gegen Lukaschenko in Minsk Zehntausende Menschen haben in Belarus (Weißrussland) zwei Wochen nach der umstrittenen Präsidentenwahl mit neuen Massenprotesten gegen Staatschef Alexander Lukaschenko begonnen.

Die meisten Teilnehmer waren in den belarussischen Nationalfarben Weiß und Rot gekleidet.



LW-Fotograf Chris Karaba mit Impressionen der Kundgebung:





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.