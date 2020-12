Wegen der Pandemie droht Millionen Italienern die Armut

Die Covid-Pandemie hat in Italien verheerende soziale Auswirkungen: Trotz massiver staatlicher Hilfen drohen bis Ende Jahr weitere 5 Millionen Menschen in die relative Armut abzugleiten.

Die Covid-Pandemie hat in Italien verheerende soziale Auswirkungen: Trotz massiver staatlicher Hilfen drohen bis Ende Jahr weitere 5 Millionen Menschen in die relative Armut abzugleiten.

Von Dominik Straub (Rom)

An christlicher Hilfsbereitschaft und privater Solidarität fehlt es nie in Italien, auch in Covid-Zeiten nicht: Zehntausende Freiwillige verteilen seit Monaten im ganzen Land jeden Tag Essenspakete an Bedürftige, in Neapel spendiert der Gewerbeverband den Armen täglich 500 Pizza Margherita, in Reggio Calabria hat ein Spielzeugladen das „giocatolo sospeso“ erfunden, das „aufgehobene Spielzeug“: Die Kunden können zusätzlich zu ihrem Einkauf ein weiteres Spielzeug bezahlen, das im Laden bleibt, bis es von einem Vater oder einer Mutter abgeholt wird, die selber zu wenig Geld haben, um ihren Kindern ein Weihnachtsgeschenk zu kaufen ...