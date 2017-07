Von LW-Korrespondent Thomas Spang (Washington)

Sommerzeit, Urlaubszeit? Viele Einwohner der Hauptstadt halten freie Tage für überbewertet. Laut einer aktuellen Umfrage verschenken nirgendwo so viele Beschäftigte ihren Urlaub wie in Washington. Knapp zwei von drei Arbeitnehmern geben an, sie hätten im zurückliegenden Jahr freie Tage verfallen lassen. Laut "Time Off", das die Studie in 30 US-Metropolen durchführte, liegt der "District of Columbia" damit an der Spitze.

Zusammen verzichten die Washingtonians auf 17,3 Millionen Tage Urlaub ...