(AFP) - Die Polizei in Washington hat am Mittwoch einen bewaffneten Mann im Washingtoner Trump International Hotel festgenommen. Die beamten handelten aufgrund eines Hinweises, dass durch den Geheimdienst zu beschützende Personen im Hotel in Gefahr seien. Im Auto des Mannes, der in Pennsylvania als Arzt arbeitet, fand die Polizei ein halbautomatisches Sturmgewehr und eine Pistole. Für beide Waffen besaß er keinen Waffenschein.



Die Polizei bestätigte, dass keine der Personen, die unter dem Schutz des Geheimdienstes stehen, in Gefahr sei. Um wen es sich dabei handelt, wurde nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.



Der US-Geheimdienst schützt den amerikanischen Präsidenten und den Vizepräsidenten sowie deren Familien, außerdem ehemalige Präsidenten und deren Familien, ausländische Würdenträger auf Staatsbesuch sowie vom Präsidenten benannte Personen.



