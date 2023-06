Was nun aus den Wagner-Söldnern in Afrika wird

Foto: AFP

Söldner der Wagner-Truppe während der kurzzeitigen Besetzung von Rostow am Don am vergangenen Samstag. Auch nach dem bewaffneten Aufstand unter ihrem Chef Jewgeni Prigoschin wird die russische Privatarmee nach Einschätzung von Experten in Afrika weiter zum Einsatz kommen - unter welcher Bezeichnung auch immer. Denn sie erledigt dort die Drecksarbeit für Putin.