Der einfache Lebensstil von Franziskus und sein Einsatz für die Armen kommen in Luxemburg gut an. Doch es gibt auch Kritik.

Zehn Jahre Papst Franziskus

Was Luxemburger über die Amtszeit von Papst Franziskus denken

Michael MERTEN

Marie-Christine Ries: einfacher Lebensstil

Im Vorfeld der Papstwahl im März 2013 hatte die Zeitung „La Croix“ einzelne Kardinäle, darunter auch Kardinal Jorge Mario Bergoglio aus Argentinien vorgestellt. Sein einfacher Lebensstil und sein Einsatz für die Ärmsten haben mir imponiert und bei seiner Wahl habe ich mich gefreut.

Aus Sicht von Marie-Christine Ries herrscht bei der Frage nach der Rolle der Frau in der Kirche Stillstand; sie ist Pastoralreferentin. Foto: Luc Deflorenne

Seinen einfachen Lebensstil hat er konsequent in seinem neuen Amt weitergeführt. Seine Art Zeichen zu setzen, der Besuch der Insel Lampedusa, das Gebet an der Mauer zwischen Israel und dem Westjordanland, sowie seine Enzykliken „Laudato si“ und „Fratelli tutti“ haben Menschen erstaunt und erfreut. Der von ihm initiierte synodale Prozess weckt Hoffnungen.



Bei den Themen Diakonat und Priestertum der Frau ist Stillstand. Marie-Christine Ries

Beim Thema Frauen hat Papst Franziskus mich jedoch enttäuscht. Ja, er hat mehrere Frauen auf Verantwortungsposten im Vatikan ernannt, und das freut mich, aber bei den Themen Diakonat und Priestertum der Frau ist Stillstand. Natürlich muss er die Einheit der Kirche im Blick haben, doch würde ich mir wünschen, dass er auch die unterschiedlichen Berufungen der Frauen erkennt und anerkennt.

Einheit in Verschiedenheit für Europas katholische Kirche? In Prag rangen Vertreter aus 40 Ländern Europas um den Kurs der Kirche. Die Luxemburger sorgten für eine Überraschung.

Jean-Louis Zeien: klare Akzente gesetzt

Papst Franziskus ist ein Glücksfall für die katholische Kirche. Gleich zu Beginn hat er klare Akzente gesetzt, mit einer neuen Bescheidenheit und resolutem Engagement. Ganz im Geiste des Franz von Assisi. Dabei hat er die Türen und Fenster der Kirche weit geöffnet.

Jean-Louis Zeien zieht eine positive Bilanz der ersten zehn Jahre unter Papst Franziskus; er ist der Generalsekretär von "Justice et Paix". Foto: Anouk Antony

Seine beiden Rundschreiben „Laudato si“ und „Fratelli tutti“ zeigen auf, wofür aus dem Glauben heraus Kirche (auch) da sein muss: den Schrei der Armen und der Natur zu hören im Einsatz für das „gemeinsame Haus“. Im Aufbau des größten „Ministeriums“ für integrale nachhaltige menschliche Entwicklung zeigt sich hier, dass Wort und Aktion zusammenkommen. Damit macht er deutlich: Nehmt euch gemeinsam mit allen Menschen guten Willens den globalen Herausforderungen dieser Zeit an!

Papst Franziskus ist ein Glücksfall für die katholische Kirche. Jean-Louis Zeien

Sein Reformwille geht ebenfalls nach innen, auch wenn man sich wünscht, dass etwa beim Desaster im Erzbistum Köln eher ein Befreiungsschritt kommen müsste und auch die Chancen des synodalen Wegs in Deutschland gewürdigt werden. Nichtsdestotrotz steht Papst Franziskus auch für couragiertes Voranschreiten: Die aktuelle Weltsynode und die damit verbundenen kircheninternen Herausforderungen für ein gemeinsames „Miteinander gehen“ im Überwinden jeglichen Klerikalismus, den er wiederholt anprangert.

Christian Faber: nichts Konkretes

In Sachen Missbrauch ist in den zehn Jahren außer Ankündigungen und geschliffenen Reden nicht wirklich viel passiert. Es wird immer nur das zugegeben, was absolut nicht mehr abzustreiten ist. Als Opfer ließ ich dem Papst 2019 einen Einschreibebrief mit Rücksendebestätigung des Eingangs zukommen - auf eine Antwort warte ich heute noch. 2019 fand auch ein großer Missbrauchsgipfel im Vatikan statt. Warum wurden dort die Opferverbände nicht angehört?

Christian Faber wurde 2010 vom Erzbistum München als Missbrauchsopfer anerkannt; er ist Mitgründer der Vereinigung „La Voix des Survivant(e)s asbl“. Foto: Gerry Huberty

Die Opfer werden entweder mundtot gemacht oder die Prozeduren werden absichtlich so langwierig gehalten, um zu entmutigen. Christian Faber

Nach dem Gipfel erließ der Papst ein Motu proprio, also ein Schreiben „Vos estis lex mundi“. Dieses beschreibt genaue Hilfestellungen für die Opfer sexueller Übergriffe. Aber was ist seitdem konkret geschehen - Nichts! Zudem kocht jedes Land sein eigenes Süppchen in Sachen Entschädigungen. Die Opfer werden entweder mundtot gemacht oder die Prozeduren werden absichtlich so langwierig gehalten, um zu entmutigen.

