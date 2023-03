Frankreichs Regierung entschied am Donnerstag, das wichtigste Projekt ohne Abstimmung in der Nationalversammlung umzusetzen. Was halten Sie generell von der Reform?

Frage des Tages

Was halten Sie von der französischen Rentenreform?

