Jeff Bezos hat am Donnerstag erneut sechs Menschen für wenige Minuten ins All geschickt. Was halten Sie von derartigem Weltraum-Tourismus?

Frage des Tages

Was halten Sie vom Weltraum-Tourismus der Tech-Milliardäre?

