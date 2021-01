Was die Präsidentschaft von Joe Biden bringt

Millionen Menschen freuen sich über das baldige Ende der Trump-Präsidentschaft. Doch wird unter Joe Biden wirklich so viel verändern? Ein Check vom Klimawandel bis zum Supreme Court.

Selten war ein US-Präsident so umstritten wie der Populist Donald Trump; nach dem Sturm seiner Anhänger auf das Kapitol zählen Millionen Menschen die letzten Tage seiner Amtszeit hinunter. Doch wird sich mit dem Antritt des Wahlsiegers Joe Biden ab dem 20. Januar wirklich so viel verändern? Vom Klimawandel bis zum Supreme Court: Die LW-Redakteure Steve Bissen und Michael Merten haben eine Bestandsaufnahme gemacht und gefragt, was der Amtswechsel für die Welt und für die USA bedeutet.

Für die Welt: Es gibt kein Zurück