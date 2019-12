Seit genau einem Jahr streikt die 14-jährige Alexandria Villaseñor jeden Freitag in New York vor dem Hauptsitz der Vereinten Nationen für mehr Klimaschutz. Dafür erhält sie sogar Todesdrohungen. Wort-Korrespondent Jan Philipp Hedemann traf die Aktivistin in New York.

Was die amerikanische Greta jeden Freitag auf die Straße treibt

Alexandria, seit dem 14. Dezember letzten Jahres gehst Du freitags nicht mehr zur Schule, sondern mit einem „Schulstreik fürs Klima“-Plakat zu einer Sitzbank vor dem UN-Hauptquartier. Warum? Weil es notwendig ist! Wenn es uns nicht gelingt, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, wird die Klima-Krise für uns, vor allem für meine Generation, katastrophale Folgen haben ...