In Deutschland wird heftig darüber diskutiert, den Atomausstieg nach hinten zu verschieben, um der Energiekrise im Winter zu trotzen; der deutsche Wirtschaftsminister Habeck will jetzt zwei AKWs "in Reserve" halten. Was denken Sie?

Frage des Tages

Was denken Sie über... Laufzeitverlängerung?

