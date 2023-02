Vor einem Jahr verordnete Olaf Scholz den Deutschen Veränderung im Denken und im Handeln. Was hat sich bewahrheitet?

Was aus Olaf Scholz' Zeitenwende wurde

Von Cornelie Barthelme (Berlin)

Zeitenwende. Am 27. Januar 2022 hat Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz sie ausgerufen. Im Bundestag. Bislang ist ihm keine bessere, begeisterndere, bewegendere Rede gelungen. Aber was ist geblieben davon? Was hat sich bewahrheitet? Und was ist eventuell ein grandioser Irrtum gewesen?

Eine erste Bilanz anhand von sieben Scholz-Zitaten

Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet: Die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Olaf Scholz am 27. Februar 2022

Es gehörte keine allzu große Analysefähigkeit dazu, keine Prophetie und auch kein Mut, den zweiten Satz zu sagen. Zum ersten auch nicht. Allerdings haben viele offenbar nicht genau hingehört - und auch nicht nachgelesen. Bis heute heißt es oft, Scholz habe eine neue deutsche Sicherheitspolitik angekündigt. Tatsächlich ist die ein Work in Progress. Im Bundestag hat Scholz die Rückkehr des Angriffskriegs nach Europa beschrieben; und was dieser russische Imperialismus für die deutsche, die europäische und die Weltpolitik bedeutet - Stand 27. 2. 2022.

Wir müssen die Ukraine in dieser verzweifelten Lage unterstützen. … Wie Sie wissen, haben wir gestern entschieden, dass Deutschland der Ukraine Waffen zur Verteidigung des Landes liefern wird. Auf Putins Aggression konnte es keine andere Antwort geben.

Über die grundsätzliche Bereitschaft zur Hilfe für die Ukraine stritt und streitet Deutschland kaum - über die Lieferung von Waffen von Anfang an und bis heute. Bei diesem Thema zeigt sich die Zeitenwende am klarsten: Vor Kriegsbeginn wollte die Bundesregierung nicht einmal Estland die Lieferung von neun alten Haubitzen aus Beständen der einstigen DDR-Armee genehmigen. Nun stand schon vor der Scholz-Rede fest, dass Deutschland Panzerfäuste und Stinger-Raketen schicken würde. Die halbe Republik hielt das für falsch. Und mit jeder neuen Bitte oder Forderung aus Kiew entflammt der Disput erneut - zuletzt bei den Leopard-Kampfpanzern.

Putin wird seinen Kurs nicht über Nacht ändern. Doch schon sehr bald wird die russische Führung spüren, welch hohen Preis sie bezahlt. … Unsere Sanktionen wirken.

Bislang ist eher der Wunsch der Vater der Rede. Der ersten EU-Sanktionsrunde sind neun weitere gefolgt, gerade eben erst wieder eine. Russlands Bruttoinlandsprodukt aber verzeichnete im vergangenen Jahr nur ein Minus von 2,1 Prozent. Lieferverbote umgeht das Putin-Regime mithilfe von Nicht-EU-Staaten, für seine Produkte und Rohstoffe hat Russland rasch andere Abnehmer gefunden.

Genauso stehen wir an der Seite all jener in Russland, die Putins Machtapparat mutig die Stirn bieten und seinen Krieg gegen die Ukraine ablehnen. Wir wissen: Sie sind viele. Ihnen allen sage ich: Geben Sie nicht auf! Ich bin ganz sicher: Freiheit, Toleranz und Menschenrechte werden sich auch in Russland durchsetzen.

Der nächste unerfüllte Wunsch. Bislang sieht es eher nach dem Gegenteil aus. Freiheit und Menschenrechte werden in Russland seit Kriegsbeginn noch massiver eingeschränkt als zuvor schon. Weil selbst kleinste Protestäußerungen lange Haftstrafen zur Folge haben können oder den zwangsverordneten Einsatz an der Kriegsfront, ist nicht klar, wie groß der Widerstand gegen die Politik Putins wirklich ist.

Was für die Sicherung des Friedens in Europa gebraucht wird, das wird getan. Deutschland wird dazu seinen solidarischen Beitrag leisten. … dafür braucht die Bundeswehr neue, starke Fähigkeiten. … Wir brauchen Flugzeuge, die fliegen, Schiffe, die in See stechen, und Soldatinnen und Soldaten, die für ihre Einsätze optimal ausgerüstet sind. … das ist ja wohl erreichbar für ein Land unserer Größe und unserer Bedeutung in Europa.

„Russland könnte den Krieg jederzeit beenden“ Russlands Angriffskrieg ist vor allem ein Angriff auf die internationale Ordnung und stellt damit einen gefährlichen Präzedenzfall dar, geben die drei Botschafter zu bedenken.

Für die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt klingt das nach keiner allzu großen Aufgabe. Erst recht, wenn der Kanzler der Armee 100 Milliarden Euro auf einen Schlag zur Verfügung stellt und verspricht, fortan endlich das Zwei-Prozent-Ziel nicht bloß einzuhalten, sondern sogar zu übertreffen. Aber Scholz war erstens zu optimistisch - und zweitens zu nachsichtig mit seiner überforderten Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD). Deshalb hat sich nichts geändert an der bitteren Diagnose von Heeresinspekteur Alfons Mais vom Tag des russischen Überfalls: „Die Bundeswehr steht mehr oder weniger blank da.“ Denn bislang ist kein Cent der Milliarden ausgegeben. Das versucht jetzt Boris Pistorius, der Neue im Bendlerblock. Und auch, die 2022 doch wieder verfehlten zwei Prozent gegen Finanzminister Christian Lindner durchzudrücken.

Eine verantwortungsvolle, vorausschauende Energiepolitik ist nicht nur entscheidend für unsere Wirtschaft und unser Klima, sondern entscheidend auch für unsere Sicherheit. … Wir lassen die Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmen in dieser Lage nicht allein.

Zunächst beschränkt sich das Vorausschauen auf den Kauf von Gas zu fast jedem Preis und das daraus folgende Verärgern aller der Länder, die sich das nicht leisten können, außerdem auf den „Doppelwumms“, 200 Milliarden Energiekosten-Subvention für Privatleute und Wirtschaft - was, weil nicht mit der EU abgesprochen, mindestens Frankreich und Italien vergrätzt. Dem folgen diverse „Entlastungspakete“. Aber, nur beispielsweise: Die zunächst ganz vergessenen Studentinnen und Studenten warten seit Monaten vergeblich auf ihre „Energiehilfe“ von - einmalig 200 Euro.

Für echten Dialog braucht es die Bereitschaft dazu auf beiden Seiten. Daran mangelt es auf Seiten Putins ganz offensichtlich … Wir werden uns Gesprächen mit Russland nicht verweigern. Auch in dieser extremen Lage ist es die Aufgabe der Diplomatie, Gesprächskanäle offenzuhalten.

Tatsächlich telefoniert Scholz immer wieder mit Wladimir Putin. Ende Januar sagt er, die Gespräche seien zwar „im Ton nicht unhöflich“ - aber: „Man darf sich da keine Illusionen machen: Putin will sich Teile seines Nachbarlandes mit Gewalt einverleiben. Und das ist absolut unakzeptabel.“ Und auch das sagt Scholz knapp ein Jahr nach der Zeitenwende-Rede: „Solange Russland den Krieg in unverminderter Aggression weiterführt, wird sich die jetzige Situation nicht ändern.“ Die Botschaft geht nicht nur, aber auch an alle, die den Stopp aller Waffenlieferungen fordern - und stattdessen Verhandlungen mit Putin.

